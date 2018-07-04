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Sn. Tufan Erhürman, halkın içinden olduğunuzu her zaman gösteriyorsunuz. Zira önceki akşam katıldığınız KTSYD Ödül Gecesi’nde tüm alanı dolaşarak bütün vatandaşlarla tek tek selamlaştınız.

Sn. Teberrüken Uluçay, Meclis’in tatile girmesi sonrasında yapılan açıklamalarda istenildiği zaman Meclisin toplanabileceği ifade ediliyor. Acaba nasıl olacak? Meclis Başkanlığı kendisi mi çağrıda bulunur?

Sn. Özcan Özcanhan, geçtiğimiz akşamki KTSYD Ödül Gecesi’nde gözler sizi aradı. Ancak rahatsızlığınız nedeniyle katılamadığınızı sonradan öğrendik. İnşallah tez zamanda toparlarsınız.

Sn. Şinasi Özdeş, büyük geçmiş olsun. Geçtiğimiz günlerde gözünüzden ameliyat olmuşsunuz, acil şifalar diliyoruz. Güzelyurt esnafı sizinle güzel.

Sn. Mahmut Özçınar, birkaç yıllık aradan sonra yeniden Belediyeler Birliği başkanı olmuşsunuz. Hadi hayırlısı. Deneyimlerinizi yeni başkanlara da aktarmanız gerek.

Sn. Eniz Elagöz, Telekomünikasyon Dairesi olarak, daha hızlı internet için çalışmalar nasıl gidiyor? Zira ülkede internet sağlayıcılarının verdiği internet hızı çok kötü durumda.

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