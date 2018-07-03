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Sn. Tolga Atakan, yıllardır tehlike arz eden Gemikonağı Cengiz Topel Anıtı önündeki tehlikeli virajın artık tarihe karışması için çalışmalar başlatılmış. Hadi hayırlısı, darısı diğer yolların başına.

Sn. Faiz Sucuoğlu, parti başkanlığı için aday olacağınızı artık aşikar bir şekilde dilendiriyormuşsunuz. Hadi hayırlısı diyelim. Ama bu yarışta daha birçok rakibiniz olacak gibi.

Sn. Hasan Topal, yerel seçimlerle ilgili yapmış olduğunuz değerlendirmede Halkın Partisi olarak başarısız bir seçim süreci yaşadığınızı açıkladınız. Bu şekilde korkusuzca parmağının arkasına saklanmadan yapılan açıklamalar iyi puanlar kazandırır.

Sn. Hasan Sadıkoğlu, İskele Festivali’nin geride kalan dört günü oldukça renkli etkinliklere sahne olmuş. Halk dansları gösterileri adeta nefesleri kesmiş. Acaba bundan sonraki yıllarda bir deniz panayırı olacak mı?

Sn. Emrah Yeşilırmak, Yeni Erenköy Belediyesi’nde göreve başlamanızın hemen sonrasında çalışmalarınızı hızlandırmışsınız. İlk adım olarak Ankara Sincan Belediyesi’nden 750 adet akıllı su sayacı hibesi almışsınız. Hadi hayırlısı.

Sn. Arif Çocuk, Hamitköy hayvancıları için Dikmen’den getirilen suyun kapatılarak Hamitköy hayvancısına verilmemesinin sebebi nedir? Bu konuda iyi bir istişare yapmakta fayda var.

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