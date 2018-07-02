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Sn. Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Gutteres ilerleyen günlerde bir deneyimli bürokratı adaya göndererek nabız yoklayacakmış. Bu gidişatla BM’nin nabız yoklamaya birisini göndermesine gerek yok gibi sanki.

Sn. Sibel Siber, her fırsatta Rum tarafının bize uygulamaya çalıştığı çeşitli ambargoları aşmak için bunu üçüncü ülkelere anlatmak en iyisi değil mi? Onun için sizin döneminizde başlayan dış temaslar daha da artmalı.

Sn. Özdil Nami, El-Sen yetkilileri Kıb-Tek’e bir an önce yeni yatırımlar olmazsa ülkede elektrik krizi yaşanabileceğini ifade ediyorlar. Bu konuda acaba Ekonomi ve Enerji Bakanlığı olarak nasıl bir çalışma yapılıyor?

Sn. Cem Vurgun, dün ailecek Karpaz burnuna kadar gitmişsiniz. Sizin dediğiniz gibi adamızı tanıyıp tanıtmak önemli. İyi gezmeler.

Sn. Ekin Adademir, sizi nde dediğiniz gibi okul başarısı ile hayat başarısının bir tutulamaz. Zira okul sadece teorik bir öğrenimdir. Hayat ise pratik bir deneyimdir değil mi?

Sn. Songuç Kürşad, dün kelleciği de fırına koyup afiyetle yemişsiniz. Umarız tansiyonunuz fırlamamıştır. Biraz kendinize dikkat edin.

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