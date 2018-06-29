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Sn. Kudret Özersay, demek yaz tatilinin erken başlamasının nedeni yaz boyunca milletvekillerini sık sık rahatsız ederek onları Meclis’e çağıracak olmanızmış. İnşallah bunu başarabilirsiniz.

Sn. Burak Maviş, bazı okullarda okul idarelerinin öğrencilerin üzerinden kesici alet topladığını açıkladınız. Bunun sebebi nedir? Çocuklar kendilerini güvende hissetmiyor mu? Yoksa bilinç altlarında şiddet güdüsü işlemiş durumda mı dersiniz?

Sn. Şener Elcil, Avrupa Birliği’nin uyarılarına rağmen Rum Yönetimi’nin kimlik vermek istemediği anne veya babası Türkiye uyruklu çocuklar için çalışmalar ne durumda?

Sn. Mahmut Özçınar, bugün itibariyle başlayacak olan Güzelyurt Portakal Festivali yine çok renkli olacak gibi. İnşallah bölge halkı stresli seçim süreci sonrasında bu festivalle biraz olsun kafasını dağıtır.

Sn. Raziye Kocaismail, hükümetin, kanseri bildirimi sorunlu hastalık kapsamına alan yasa tasarısını onaylayarak Mecliste komiteye göndermesi güzel bir gelişme olsa gerek. Umarız erken zamanda yasallaşır.

Sn. Hasan Öztaş, Geçitkale Belediyesi olarak seçimden önce aldığınız haberlerle artık cittaslow üyesi olmanız sonrasında ülkemizdeki cittaslow üyesi belediyelerle ilk toplantınızı yapmışsınız. Hadi hayırlısı.

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