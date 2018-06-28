Sn. Tolga Atakan, ülkedeki gençlere bakanlığınız bünyesinde staj yapmak için davet yapmanız çok anlamlı. Hem ülke gençliğini iş ortamına alıştırma, hem de onların dinamizminden yaralanmak gerek.

Sn. Zeki Çeler, Bakanlığınıza bağlı Çalışma Dairesi ve diğer dairelerde çalışma koşullarının iyileştirilmesi için KTAMS’ın yaptığı uyarı grevinde size sert eleştiriler yapıldı. Bizce de artık biraz hareketlenmeniz şart. Zira kilolarınızda aldı başını gidiyor.

Sn. Güneş Güneşoğlu, aldığınız oylara bakacak olursak, genel seçimlerdeki milletvekilliği adaylığınızdan daha fazla aldığınızı görüyoruz. Demek ki genel seçimlerde oldukça fazla kesilmişsiniz.

Sn. Kutlay Erk, eski bir belediye başkanı ve siyasetçi olarak yapılan seçimleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Partinizin büyük belediyelerde kayıp olmasının sebebi nedir?

Sn. Oktay Çocuk, UBP’nin Lefkoşa Belediyesi Meclis Üyeliğiniz hayırlısı olsun. Ancak seçilmenize pek sevinmemişsiniz. Zira dostunuz Hasan Sertoğlu’nun kaybetmesi sizi rahatsız etmiş.

Sn. Kayhan Hürdeniz, takımınız Girne Halk Evi’ni Süper Lig’e çıkarmanıza rağmen başkanlık görevine devam etmeme kararı almışsınız. Acaba bunun nedeni nedir? Maddi mi yoksa başka nedenden dolayı mı?