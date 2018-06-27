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Sn. Tufan Erhürman, hükümet olarak göreve geldikten sonra Meclisin çalıştığı günlere bir baktığımız zaman sizce milletvekilleri tatile çıkmayı hak etti mi?

Sn. Hasan Sertoğlu, partiniz UBP’nin Lefkoşa’da kazanamaması parti içinde deprem etkisi yaşatmaya başlamış. Lefkoşa bölgesinde istifalar başlamış diye duyduk.

Sn. Saffet Barutçu, Kalkınma Bankası olarak yeni dönemde yapacağınız çalışmalar konusunda bilgilendirme toplantılarına başlamışsınız. Hadi hayırlısı. İnşallah bankayı daha da ileriye taşıyacak adımlar atarsınız.

Sn. Akay Cemal, geçtiğimiz hafta yaşadığınız bir sağlık sorunundan dolayı hastanede müşahede altına alınmışsınız. İnşallah her şey yolundadır. Kendinize iyi bakın.

Sn. Koral Bozkurt, En Moda dergisi tarafından şirketiniz ve siz iki ödül birden alma başarısını göstermişsiniz. Kutluyoruz ve başarınızın sportif alanda da devam etmesini diliyoruz.

Sn. Özhan Monargalı, Dumlupınar Spor Kulübü olarak yaz gecelerinin vazgeçilmezi olan tombala gecelerine başlamışsınız. Eee kulübe gelir için çalışmak şart.

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