Sn. Teberrükken Uluçay, anlaşılan milletvekillerimiz oldukça fazla yoruldular. Zira Meclis tatilini erkenden yapmışsınız. Acaba bu kararı almakta etkili olan neden neydi?

Sn. Narin Ferdi Şefik, Yüksek Seçim Kurulu olarak gerçekten de oldukça başarılı bir seçim dönemini daha geride bıraktınız. Sizin de dediğiniz gibi teknolojik olarak biraz geride olmanız tek sıkıntı.

Sn. Tolga Atakan, karayollarımızda seyreden ağır iş araçları için bir çalışma yapmanızda fayda var. Zira son yaşanan kaza gerçekten de bir cinayet.

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, iddiaların aksine partinizin aldığı mührün daha fazlasını sayın Sertoğlu aldığı seçim sonuçlarında ortaya çıktı. Ancak partinizde bir bölünme yaşandığı açık.

Sn. Aytaç Karavezirler, abiniz Ali Karavezirler’in Değirmenlik Belediye başkanı olması nedeniyle yaşadığınız mutluluk yüzünüze yansıyor. Ancak biraz da yorgun olduğunuz gözden kaçıyor. İyi bir tatil yapmanızda fayda var.

Sn. İsmail Arter, Mağusa’da oldukça önemli bir zafer kazandınız. Sizin aldığınız oylar özellikle CTP oylarının iki katı olduğu görülüyor. Demek ki halk size güveniyor.