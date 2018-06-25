banner107
Hitler'in çatal bıçak takımı satıldı
Hitler'in çatal bıçak takımı satıldı
45 0
Kamyon dehşeti
Kamyon dehşeti
212 0
Yenicamililer, şampiyonluğu kutladı
Yenicamililer, şampiyonluğu kutladı
135 0
Binatlı Tombola Geceleri, Güzelyurt akşamlarına renk katıyor
Binatlı Tombola Geceleri, Güzelyurt akşamlarına renk katıyor
112 0
Üniversite sınavı öncesi bunlara dikkat edin
Üniversite sınavı öncesi bunlara dikkat edin
76 0
Genel kurul belirsizlik getirdi
Genel kurul belirsizlik getirdi
138 0
Hisar duvarlarına asılarak durdu
Hisar duvarlarına asılarak durdu
277 0
BTM Play off maçları 23 Haziran'da başlayacak
BTM Play off maçları 23 Haziran'da başlayacak
174 0
banner82
banner147

Mesajınız Var

banner27

Mesajınız Var
banner137

Sn. Tufan Erhürman, artık yerel seçimlerde geride kaldığına göre  bundan sonra hükümet olarak icraat yapma zamanınız geldi herhalde.

Sn. Ayşegül Baybars, İçişleri Bakanı olarak yerel yönetimlerde belediye sayısının azaltılması konusunda çalışmalar ne durumda? Bu arada bazı belediyelerin sıkı denetimden geçmesi gerek…

Sn. Erhan Arıklı, sizin de dediğiniz gibi KKTC tarihinin en heyecansız seçimi geride kaldı. Acaba bunun nedeni demokrasi kültürünün yerleşmesi mi yoksa vatandaşların seçimlerden ve siyasetcilerden umudunu kesmesi mi?

Sn. Şükrü Karakaya, Türk Ocağı takımının bu sezon zirveye oynaması için kolları sıvamışsınız. Takımın başına da Hasan Topaloğlu’nu getirerek hedefin şampiyonluk olacağını gösterdiniz. Bol şanslar…

Sn. Ahmet Yeşilada, ülkemizde bu yaz patates fiyatlarının erken yükselmesinin nedeni nedir? Bize ulaşan bilgiler Güney Kıbrıs’a gönderilen patates nedeniyle fiyatların daha da yükseleceği yönünde…

Sn. Levent Tezel, okulunuz Serdarlı İlkokulu ile birlikte Çanakkale’ye ziyaret için hazırlıkları tamamlamışsınız. Bu arada kardeş okul çalışmaları nasıl gidiyor?

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.