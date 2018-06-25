Sn. Tufan Erhürman, artık yerel seçimlerde geride kaldığına göre bundan sonra hükümet olarak icraat yapma zamanınız geldi herhalde.

Sn. Ayşegül Baybars, İçişleri Bakanı olarak yerel yönetimlerde belediye sayısının azaltılması konusunda çalışmalar ne durumda? Bu arada bazı belediyelerin sıkı denetimden geçmesi gerek…

Sn. Erhan Arıklı, sizin de dediğiniz gibi KKTC tarihinin en heyecansız seçimi geride kaldı. Acaba bunun nedeni demokrasi kültürünün yerleşmesi mi yoksa vatandaşların seçimlerden ve siyasetcilerden umudunu kesmesi mi?

Sn. Şükrü Karakaya, Türk Ocağı takımının bu sezon zirveye oynaması için kolları sıvamışsınız. Takımın başına da Hasan Topaloğlu’nu getirerek hedefin şampiyonluk olacağını gösterdiniz. Bol şanslar…

Sn. Ahmet Yeşilada, ülkemizde bu yaz patates fiyatlarının erken yükselmesinin nedeni nedir? Bize ulaşan bilgiler Güney Kıbrıs’a gönderilen patates nedeniyle fiyatların daha da yükseleceği yönünde…

Sn. Levent Tezel, okulunuz Serdarlı İlkokulu ile birlikte Çanakkale’ye ziyaret için hazırlıkları tamamlamışsınız. Bu arada kardeş okul çalışmaları nasıl gidiyor?