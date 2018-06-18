Mesajınız var

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Sn. Tufan Erhürman, partinizin aday göstermiş olduğu belediyelerde adaylarınıza destek vermek için bayram seyran demeden onlarla birlikte sokak sokak dolaştınız. Ekip olmak bu olsa gerek…

Sn. Kudret Özersay, nereden buldun yasasını bir an önce uygulamaya koymanızda fayda var. Zira seçmenin sizden beklediği şeylerin başında bu geliyor…

Sn. Halil Sakallı, müşavirlik kadrosundan normal görevinize döndünüz mü bilmiyoruz ama sizin gibi değerli bürokratların devlette görev yapması şart…

Sn. Hasan Bağlar, bu yıl acaba fotoğraflarınıza ödül gelmedi mi? Özellikle doğada çektiğiniz fotoğrafların ödül alması gerekir. Bol şanslar…

Sn. Murat Girgen, en kötü gününde kulübe sahip çıkarak önemli başarılar kazandırdığınız Doğan Türk Birliği’nde başkan adayı olamamanız anlaşılır gibi değil…

Sn. Orçun Kamalı, önümüzdeki günlerde yapılacak olan Federasyon Başkanlığı seçimlerinde aday olacak mısınız? Yoksa başkanlık konusunda çok ısrarcı değil misiniz?

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