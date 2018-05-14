banner107
Böyle önlem ancak Kıbrıs’ta olur
Böyle önlem ancak Kıbrıs’ta olur
39 0
Köy küçük, başarı büyük
Köy küçük, başarı büyük
519 0
Akbil, Mağusa'da yan verdi
Akbil, Mağusa'da yan verdi
43 0
İskele bisiklet kenti olma yolunda ilk adımı attı
İskele bisiklet kenti olma yolunda ilk adımı attı
20 0
Dumlupınar - Mormenekşe maçının son kararını KTFF verecek
Dumlupınar - Mormenekşe maçının son kararını KTFF verecek
366 0
Karşıyaka’nın hasreti kısa sürdü
Karşıyaka’nın hasreti kısa sürdü
246 0
Anastasiadis 2023 hedefini açıkladı
Anastasiadis 2023 hedefini açıkladı
76 0
İri ve güçlü pick-up 2019 Yeni GMC Sierra
İri ve güçlü pick-up 2019 Yeni GMC Sierra
64 0
banner82
banner147

Mesajınız Var

banner27

Mesajınız Var
banner137

Sn. Kudret Özersay, 175 şaibeli vatandaşlığını iptali konusunda halen kamuoyunda bir takım söylentiler dolaşıyor. Bu iptal edilen vatandaşlıklar ve nedenlerini tüm kamuoyu ile paylaşmakta fayda var…

Sn.Zeki Çeler, sizin gibi bir sosyalist kişinin VİP konusunda bu kadar ısrarcı olacağınızı düşünmüyoruz. Bu nedenle olaylar bize göre abartılı…

Sn. Hasan Sertoğlu, artık sosyal medyayı da aktif olarak kullanmaya başlamışsınız. Anlaşılan seçim yarışına start verdiniz…

Sn. Ali Karavezirler, takımınız Cihangir’in tarihinde ilk kez Federasyon Kupası’nı kazanması nedeniyle büyük sevinç yaşadığınız görüldü. İnşallah bu sevinciniz Belediye Başkanlığı seçimleri sonunda da devam eder…

Sn. Ahmet Latif, Akdoğan Belediyesi olarak trafik kazasında yıllar önce trafikte hayatını kaybeden üç gencimizin ismini verdiğiniz parkın açılışının bir gün sonrası bölgenizde bir kişiyi daha trafiğe kurban vermek gerçektende çok üzücü…

Sn. Mustafa Gürsel, eski bir medya çalışanı olarak artık sizi pek medyanın içinde göremiyoruz. Kendinizi doğaya mı verdiniz?

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.