Sn. Kudret Özersay, 175 şaibeli vatandaşlığını iptali konusunda halen kamuoyunda bir takım söylentiler dolaşıyor. Bu iptal edilen vatandaşlıklar ve nedenlerini tüm kamuoyu ile paylaşmakta fayda var…

Sn.Zeki Çeler, sizin gibi bir sosyalist kişinin VİP konusunda bu kadar ısrarcı olacağınızı düşünmüyoruz. Bu nedenle olaylar bize göre abartılı…

Sn. Hasan Sertoğlu, artık sosyal medyayı da aktif olarak kullanmaya başlamışsınız. Anlaşılan seçim yarışına start verdiniz…

Sn. Ali Karavezirler, takımınız Cihangir’in tarihinde ilk kez Federasyon Kupası’nı kazanması nedeniyle büyük sevinç yaşadığınız görüldü. İnşallah bu sevinciniz Belediye Başkanlığı seçimleri sonunda da devam eder…

Sn. Ahmet Latif, Akdoğan Belediyesi olarak trafik kazasında yıllar önce trafikte hayatını kaybeden üç gencimizin ismini verdiğiniz parkın açılışının bir gün sonrası bölgenizde bir kişiyi daha trafiğe kurban vermek gerçektende çok üzücü…

Sn. Mustafa Gürsel, eski bir medya çalışanı olarak artık sizi pek medyanın içinde göremiyoruz. Kendinizi doğaya mı verdiniz?