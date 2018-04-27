Mesajınız var

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Sn. Ayşegül Baybars, İçişleri Bakanlığı olarak geçmiş hükümetin başlatmış olduğu yeni cezaevi binası için çalışmalar ne durumda acaba bir bilginiz var mı?

Sn. Hüseyin Amcaoğlu, geçtiğimiz günlerde kutladığınız yeni yaşınızda özellikle Bakanlık personelinin size yaptığı sürpriz pasta ile kutlama çok güzel bir olaydı. Sevilen bir kişi olduğunuz bir kez daha ortaya çıktı. Tekrardan hayırlı yaşlar.

Sn. Mehmet Harmancı, vatandaşlarımızdan sizin için sitem aldık. Arada telefonlarınıza da bakmanızı öneriyorlar. Bizden iletmesi.

Sn. Hasan Sertoğlu, seçim çalışmalarınıza Futbol Federasyonu’ndan yakın çevreniz olan hakem ve gözlemcilerle yemekli toplantıda bir araya gelerek başlamışsınız. Kolay gelsin.

Sn. Erdoğan Çelebi, Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları için tüm hazırlıkları yapan Sivil Savunma Teşkilatı’nı kutlamak gerek. Zira böyle bir organizasyon dünyada tek.

Sn. Akay Cemal, maşallah sizi görmeyeli gençleşmişsiniz. Adeta yıllanmış şarap gibi, yıllar geçtikçe gençleşiyorsunuz. Acaba bu işin sırrı nedir?

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