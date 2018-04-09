Sn.Tufan Erhürman, Lapta bölgesindeki Akdeniz köyü ve civarının farklı tarzda turizm modeli ile kalkınması için projenin hazır olduğunu dile getirdiniz. Herhalde bu konu kısa süre içinde hayat bulacaktır…

Sn. Ayşegül Baybars, Rum vatandaşı Apostodilis’in katilinin acaba ülkemize iade edilmesi söz konusu olacak mı? Yoksa Türkiye’de mi yargılanacak?

Sn. Zeki Çeler, İskele bölgesinde hafta sonu meydana gelen inşaat kazası gerçektende ucuz atlatıldı. Allahtan daha yüksek katlarda böyle bir çökme olmadı. Herhalde konuyla ilgili soruşturma başlatıldı…

Sn. Ahmet Özsoy, dün ailecek Yeşilırmak’a kadar uzanarak çilek toplayıp güzel vakit geçirmişsiniz. Çileklerin tadını beğendiniz mi? Bu arada Girne maratonuna katılmadınız mı?

Sn. Amber Eker Avcıl, büyükannenizi sonsuzluğa uğurlamışsınız. Başınız sağolsun, Allah rahmet eylesin, sizlere ise sabır versin…

Sn. Sanlı Çoban, takımınız Beşiktaş’ın rakibi Göztepe’yi farklı mağlup etmesiyle artık şampiyonluk için daha çok inanç geldi mi? Yoksa her şey derbi de mi belli olur diyorsunuz…