Mesajınız var

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Sn. Tolga Atakan, geçtiğimiz gün gittiğiniz İstanbul yolculuğuna başlamadan önce VIP yerine tüm vatandaşlar gibi kuyruğa girerek uçağa binmeniz çok güzel bir hareket ve mütevazilik.

Sn. Kadri Bürüncük, ülkemizde 4G aşamasına geçmek için çalışmalar sürerken, sizin de katıldığınız teknoloji zirvesinde gördüğünüz gibi artık dünya 5G’nin ne gibi kolaylıklar sağlayacağını konuşuyor.

Sn. Fikri Ataoğlu, İskele’de açılmasını planladığınız İkon Müzesi’nin neden 1 Nisan’da açılmadığını sorgulayan vatandaşlarımız var. Sıkıntı nedir acaba?

Sn. Kadri Fellahoğlu, anlaşılan birileri sizi kullanarak partiniz CTP’nin Lefkoşa’dan aday çıkarması için propaganda yapmaya çalışıyor. Zira sizin belediye başkanlığına adaylık düşünceniz olmadığını biliyoruz.

Sn. Enver Karakaya, siz İstanbul’da iken takımınız Mağusa Türk Gücü’nün bu sezon oynadığı dördüncü maçta Yenicami’yi yenmesi sonrasında final maçında da İstanbul’da olmayı düşündüğünüz söyleniyor.

Sn. Ömer Meraklı, Kalavaç Festivali için hazırlıklara başlandı mı? Ülkemizin en çok ilgi gören festivallerinden olan köyünüzdeki festival herhalde bu yıl yine herkesi şaşırtacak.

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