Mesajınız var

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Sn Koral Bozkurt, Mağusa Türk Gücü sizin başkanlığınızda Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nda finale yükselerek, 31 yıllık hasreti sonlandırmaya çok yaklaşmış. Finalde başarılar

Sn Aytaç Karavezirler, Bir köy kulübü olarak Cihangir, birçok büyük camiayı geride bırakarak Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nda finale yükseldi. Finali de kazanıp tarih yazmaya devam edecek misiniz?

Sn Cemal İnangil, Haspolat’ın çehresini değiştirmek için yeniden muhtar adayı olmanız için yoğun talep alıyormuşsunuz. Bu talepleri nasıl değerlendireceksiniz?

Sn Arif Çocuk, yaşadığınız sağlık probleminden dolayı ziyaretçi akınına uğruyormuşsunuz. Bu ziyaretlerin verdiği moralle sağlığınız da iyiye gidiyormuşsunuz. Ancak temkinli olmakta da fayda var. Geçmiş olsun

Sn Durmuş Aşandır, Muhtarlığını yaptığınız Taşkent’te tarihi bir mezar bulunmuş. Anlaşılan Eski Eserler Dairesi ile iş birliği içerisinde Taşkent’te bir tarih müzesi açacaksınız

Sn Hakan Denizalp, Kyrenia Offroad Kulübü olarak yeni sezonun açılışını görkemli bir yarışla açıyorsunuz. Belli ki sezon boyunca iddialı ve heyecanlı yarışlar organize edeceksiniz. Başarılar

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