Mesajınız var

Sn. Kudret Özersay, hükümette olmanız nedeniyle olsa gerek, her attığınız adım veya icraat eleştiriliyor. Siz de bu eleştirilere cevap vermek durumunda kalıyorsunuz. Ama bizce her eleştiriye cevap vermek yerine biriktirerek cevap vermeniz daha iyi.

Sn. Erdoğan Sorakın, partinizin bazı belediyelerde aday çıkarmayarak koalisyon ortaklarınızın adayını destekleyecek olması bazı partilileri incitiyormuş diye duyduk.

Sn. Filiz Besim, devlet hastanelerindeki mesaiyi 13.30’dan 14.30’a uzatmanız bir nebze olsun vatandaşı rahatlatacak. Ancak bu konuda doktorların durumu ne olacak?

Sn. Hasan Ecer, sizin elinden tutarak Galatasaray alt yapısına götürdüğünüz Ahmet Sivri her geçen gün kendini geliştirmekte. Artık Terim’in antrenmanlarına da katılmaya başladığına göre her an A takımda şans bulabilir değil mi? Hadi hayırlısı.

Sn. Bülent Aytaç, takımınız Gençler Birliği’yle çıktığınız ilk maçta sahadan farklı mağlup ayrılmanız biraz moralleri bozdu. Ancak unutmayın ki Yeşilova sizin rakibiniz değil.

Sn. Mete Hatay, sizin DJ’lik yeteneğinizin de olduğunu yeni öğrendik. Yarın akşam Hoi Polloi etkinliğinde set başına geçiyormuşsunuz. Allah kolaylık versin.