Mesajınız var

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Sn. Zeki Çeler, Yeni Erenköy Belediyesi konusunda hükümetinizin oldukça başı ağrıyacağa benziyor. Zira uygulamaya çalışmak istediğiniz yöntemle işlerinden olacak kişi sayısına bakıldığında bu konunun çözümü zor olacak gibi.

Sn. Filiz Besim, sağlık alanında devlet hastanelerinden dışarıya sevklerde harcanan miktara bakıldığında 75 milyon TL gibi devasa bir rakam ortaya çıkıyor. Bu rakamın yarısı ilaç ve doktor istihdamına harcansa çok daha iyi olur herhalde.

Sn. Hasan Sadıkoğlu, önceki gün İskele’de gerçekleştirilen kültürlerin buluşması etkinliği yine çok güzel izlenimler bıraktı. Yapılan bu etkinliklerle ülkede din dil, ırk ayrımının önüne geçilmesine katkı koymanız nedeniyle sizi kutluyoruz.

Sn. Ali Karavezirler, bölgeniz Değirmenlik’ten partiniz için belediye başkanlığına aday olmayı bekliyorsunuz. Ancak Osman Işısal Başkan da başkanlığa devam etmek istiyormuş. Ne olacak bu işin sonu?

Sn. Raziye Kocaismail, ülkemizde son yıllarda kansere yakalanma oranının genç yaşlara kadar inmesi korkutucu bir gerçek. Ancak artık bu illetle toplum olarak mücadele için bilinçli olmak gerektiğini kavramış olmalıyız.

Sn. Sanlı Çoban, takımınız Gönyeli, adım adım Süper Lig yolunda ilerliyor.  Bundan sonraki süreçte camia olarak takımınıza daha da sahip çıkarsanız herhalde, yıllar sonra Süper Lig’de oynayacaksınız.

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