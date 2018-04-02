Mesajınız var

Sn. Tufan Erhürman, Yeni Erenköy Belediyesi ile ilgili kalcı çözüm konusunda ne zaman adım atılacak? Acaba bu çözüm biraz can yakıcı olacak mı?

Sn. Özdil Nami, geçtiğimiz günlerde duyurulan döviz ile ilgili bugün yapılacak tüm parti temsilcilerinin katılacağı toplantıdan nasıl bir çözüm çıkmasını bekliyorsunuz? İnşallah bu konuda vatandaşları rahatlatacak çözüm bulunabilinir…

Sn. Ayşegül Baybars, Doğancı’da yaşanan arazi uyuşmazlıkları ülke genelinde yaygın durumda. Özellikle son yapılan uydudan ölçümler büyük sıkıntılar yaratmıştı. İnşallah kısa sürede bu sorunu çözebilirsiniz…

Sn. Mustafa Aktuğ, elinizi taşın altına koyarak Lapta Belediyesi için bağımsız aday oldunuz. Ancak geçmiş yıllarda Fuat Namsoy’un karşısına çıkan tüm adaylar hezimete uğramıştı. Umarız hazırlıklarınızı iyi yapmışsınızdır…

Sn. Derviş Canaltay, Yeni Boğaziçi başkanı olarak maçlarda biraz daha sakin olmanızda fayda var. Zira ani parlamalar sonucunda kalp kırmaları yaşanabilir. Hatta dost kaybedebilirsiniz…

Sn. Ege Çakmak, yıllar sonra yeşil sahalara çıkarak mücadele etmek ayrı bir duygu olsa gerek. Hele de bir Leymosun derbisi öncesinde yıllarca ter döktüğünüz takım arkadaşlarınızla beraber olmak ayrı bir heyecan değil mi…