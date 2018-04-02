banner107
110 bin 734 Kıbrıslı Türk, Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği aldı
110 bin 734 Kıbrıslı Türk, Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği aldı
12 0
Cihangir canı için kazandı
Cihangir canı için kazandı
38 0
Derinya Kapısı'nda eylem yapıldı
Derinya Kapısı'nda eylem yapıldı
43 0
Maunacılar zafere kürek çekti
Maunacılar zafere kürek çekti
119 0
49 0
Sahaya silahla inen PAOK başkanına rekor ceza
Sahaya silahla inen PAOK başkanına rekor ceza
16 0
Kutlu Adalı Basın Ödülleri sahiplerini buldu
Kutlu Adalı Basın Ödülleri sahiplerini buldu
19 0
Ergazi Kavşağı'nda korkutan kaza
Ergazi Kavşağı'nda korkutan kaza
223 0
banner82
banner147

Mesajınız var

banner27

Mesajınız var
banner137

Sn. Tufan Erhürman, Yeni Erenköy Belediyesi ile ilgili kalcı çözüm konusunda ne zaman adım atılacak? Acaba bu çözüm biraz can yakıcı olacak mı?

Sn. Özdil Nami, geçtiğimiz günlerde duyurulan döviz ile ilgili bugün yapılacak tüm parti temsilcilerinin katılacağı toplantıdan nasıl bir çözüm çıkmasını bekliyorsunuz? İnşallah bu konuda vatandaşları rahatlatacak çözüm bulunabilinir…

Sn. Ayşegül Baybars, Doğancı’da yaşanan arazi uyuşmazlıkları ülke genelinde yaygın durumda. Özellikle son yapılan uydudan ölçümler büyük sıkıntılar yaratmıştı. İnşallah kısa sürede bu sorunu çözebilirsiniz…

Sn. Mustafa Aktuğ, elinizi taşın altına koyarak Lapta Belediyesi için bağımsız aday oldunuz. Ancak geçmiş yıllarda Fuat Namsoy’un karşısına çıkan tüm adaylar hezimete uğramıştı. Umarız hazırlıklarınızı iyi yapmışsınızdır…

Sn. Derviş Canaltay, Yeni Boğaziçi başkanı olarak maçlarda biraz daha sakin olmanızda fayda var. Zira ani parlamalar sonucunda kalp kırmaları yaşanabilir. Hatta dost kaybedebilirsiniz…

Sn. Ege Çakmak, yıllar sonra yeşil sahalara çıkarak mücadele etmek ayrı bir duygu olsa gerek. Hele de bir Leymosun derbisi öncesinde yıllarca ter döktüğünüz takım arkadaşlarınızla beraber olmak ayrı bir heyecan değil mi…

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.