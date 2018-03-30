Mesajınız var

Sn. Tufan Erhürman, Yeni Erenköy Belediyesi için hayata geçirilmek istenen bazı çalışmaların medyaya farklı yansıması bölge halkı ve belediye çalışanlarında tepkiye neden olmuş. Ama bizce sizin dediğiniz gibi radikal kararlar alınması şart.

Sn. Kudret Özersay, bir tv programında yaptığınız açıklamalarda bazı milletvekillerinin dokunulmazlığının önümüzdeki günlerde kaldırılacağını dile getirdiniz. Keşke bu vekillerinin kim olduğunu söyleyeydiniz. Zira tüm vekilleri zan altında bıraktınız.

Sn. Hüseyin Özgürgün, parti başkanlığınızın devamı için çalışmalara erken başlamışsınız. Zira belediyelere başkan adayları belirleme sürecinde bazılarına perde gerisinden destek verdiğiniz iddiası var.

Sn. İsmet Esenyel, bizce artık Turizm Bakanlığı’ndaki görevinizi bırakma zamanı geldi. Zira hakkınızdaki eleştiriler gün geçtikçe sertleşiyor. Artık görevi bırakıp müzik çalışmalarınıza ağırlık verin.

Sn. Cemal Erdoğan, geçmiş olsun. Önemli bir kazayı ucuz atlatmışsınız. Verilmiş sadakanız varmış. Zira kamyon biraz daha içten almış olsa aracınızı ortadan ezip geçecekti.

Sn. İsmail Mıstıkoğlu, gerçekleştirdiğiniz yemekli basın toplantısında Gönyeli Spor Kulübü ile ilgili projeleri açıklayarak, hedeflenen Gönyeli’yi anlattınız. Ancak bu sezon Süper Lig’e çıkma başarısı gösteremezseniz işiniz hayli zor.