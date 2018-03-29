banner107
Kutlu Adalı Basın Ödülleri sahiplerini buldu
Kutlu Adalı Basın Ödülleri sahiplerini buldu
6 0
Ergazi Kavşağı'nda korkutan kaza
Ergazi Kavşağı'nda korkutan kaza
124 0
Londra dünyanın en büyük finans merkezi
Londra dünyanın en büyük finans merkezi
34 0
Terlik yutan piton ameliyat edildi
Terlik yutan piton ameliyat edildi
16 0
Cesaretleriyle Dünyayı Değiştiren Kız Çocukları
Cesaretleriyle Dünyayı Değiştiren Kız Çocukları
34 0
18 0
19 0
Garavalılar, hisarları fethetti
Garavalılar, hisarları fethetti
137 0
banner82
banner147

Mesajınız var

banner27

Mesajınız var
banner137

Sn. Erkut Şahali, sizin de dediğiniz gibi ülkemizde her yıl olduğu gibi bu günlerde patlak veren süt imalatında yaşanan sıkıntılara erken önlemlerle çözüm üretmek iyi olur.

Sn. Halil Kasım, Serdarlı Belediyesi başkanlığına adaylığınız hayırlısı olsun. Ancak siz de biliyorsunuz ki Serdarlı köyü dışından olan adayların başkan olması biraz mucize gibi.

Sn. Ali Baturay, ülkemizin en deneyimli gazetecilerinden biri olarak Basın-Sen’den aldığınız ödül herhalde sizi mutlu etmiştir. Bu arada en genç ödül alan gazetecinin de sizin çırağınız olması çok güzel.

Sn. Alkan Değirmencioğlu, Spor Dairesi olarak Ağırdağ Sahası konusuna da bir el atmanızda fayda var. Ülke gençliğinin kötü sahalarda oynamasını herhalde gönlünüz razı olmaz.

Sn. Züleyha Karaman, yeni göreviniz hayırlı olsun. Bir vites daha yükselterek ülkenin en yüksek makamında göreve başlama güzel bir olay. Şimdiden kolay gelsin.

Sn. Süleyman Göktaş, geçtiğimiz günlerde Fevzi Beyar hocamızın programında açıkladığınız Futbol Federasyonu Başkanlığı adaylığınız hayırlı olsun. Ancak biraz erken hareket etmiş gibisiniz.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.