Mesajınız var

Sn. Erkut Şahali, sizin de dediğiniz gibi ülkemizde her yıl olduğu gibi bu günlerde patlak veren süt imalatında yaşanan sıkıntılara erken önlemlerle çözüm üretmek iyi olur.

Sn. Halil Kasım, Serdarlı Belediyesi başkanlığına adaylığınız hayırlısı olsun. Ancak siz de biliyorsunuz ki Serdarlı köyü dışından olan adayların başkan olması biraz mucize gibi.

Sn. Ali Baturay, ülkemizin en deneyimli gazetecilerinden biri olarak Basın-Sen’den aldığınız ödül herhalde sizi mutlu etmiştir. Bu arada en genç ödül alan gazetecinin de sizin çırağınız olması çok güzel.

Sn. Alkan Değirmencioğlu, Spor Dairesi olarak Ağırdağ Sahası konusuna da bir el atmanızda fayda var. Ülke gençliğinin kötü sahalarda oynamasını herhalde gönlünüz razı olmaz.

Sn. Züleyha Karaman, yeni göreviniz hayırlı olsun. Bir vites daha yükselterek ülkenin en yüksek makamında göreve başlama güzel bir olay. Şimdiden kolay gelsin.

Sn. Süleyman Göktaş, geçtiğimiz günlerde Fevzi Beyar hocamızın programında açıkladığınız Futbol Federasyonu Başkanlığı adaylığınız hayırlı olsun. Ancak biraz erken hareket etmiş gibisiniz.