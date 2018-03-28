Mesajınız var

Sn. Tolga Atakan, Girne – Değirmenlik dağ yolunda yapılan iyileştirme çalışmaları sonrasında kaza sayısı daha da arttı gibi. Bu yol için başka önlemlerin de alınması şart.

Sn. Zeki Çeler, Çalışma Bakanlığı’nın etkin denetim yaptığı açıklanmasına karşın dün Değirmenlik dağ yolunda meydana gelen kazada yaralanan sürücü ve yanındakilerin çalışma izinsiz ve kaçak oldukları ortaya çıkmış. Demek ki denetimler yeterli değil.

Sn. Hüseyin Özgürgün, parti olarak seçim tarihini 1 Temmuz’da yapılmasına itirazınız olmayacağını ancak Temmuz ifadesinin kesin tarih içermediği için ret oyu verdiğinizi söylediniz. Biraz birbirimize güvensek iyi olacak sanki.

Sn. Hasan Sertoğlu, üç ay sonra yapılacak yerel seçimler için Lefkoşa Belediye Başkanlığı adaylığınız kesinleştiğine göre artık sahaya inmeniz gerekiyor. Allah kolaylık versin.

Sn. Mete Tümerkan, ülkemizde deneyimli gazetecilerden biri olarak siz de biliyorsunuz ki özel haberlere biraz saygı gösterilerek değer verilmeli. Bu bağlamda da gazetemizde yayımladığımız ‘Üst geçitte utandıran manzara’ adlı haberimizin sitenizde kaynak verilmeden yayınlanması bizi üzdü.

Sn. Osman Işısal, yaklaşan yerel seçimler öncesinde acaba Değirmenlik Belediye Başkanlığı için yeniden aday olacak mısınız? Yoksa sizden bu kadar mı?