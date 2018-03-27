Mesajınız var

Sn. Tufan Erhürman, yerel seçimler için düşünülen Haziran ayının son Pazar günü için üniversite sınavlarının yapılacak olması önemli bir sıkıntı. Acaba yasa değişikliği ile seçimin 1 Temmuz’da yapılabilmesi konusunda karar verildi mi? Yoksa daha düşünce olarak mı ortada duruyor?

Sn. Erdoğan Sorakın, ana muhalefet partisi UBP yerel seçimler üç aylık bir süre olmasına karşın belediye başkan adaylarını belirlemesine rağmen partiniz CTP’den çıt çıkmaması düşündürücü.

Sn. Filiz Besim, Sağlık Bakanı olmanız sonrasında beklediğiniz yasa tasarılarından biri olan Kamu Sağlık Çalışanları Değişiklik Yasası onaylandığına göre, bir nebze olsun hastanelerde rahatlama olacak mı?

Sn. Ertuğrul Hasipoğlu, kurt bir politikacı olarak, sizce UBP’nin yerel seçimlerde belediye başkanlıkları için gösterdiği adaylar arasında kazanma şansı olan adayları kimler olabilir?

Sn. Mehmet Bolkan, takımınız Ozanköy’ün lige damgasını vuran ve bileği kolay kolay bükülmeyen Yenicami’den evinde bir puan alması oldukça önemli. Rakipleriniz artık takımınızdan korkmaya başladı.

Sn. Gülten Karanfiloğlu, KKTCell Tekerlekli Basketbol Takımı’nın Cumartesi günü elde ettiği galibiyet sonrası bugünkü maçtan da galip ayrılması için seyirci desteğine ihtiyaç var. İnşallah taraftar desteğiyle galip gelirler.