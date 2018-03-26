Mesajınız var

Sn. Mustafa Akıncı, AB’nin Doğu Akdeniz’deki doğalgaz arama çalışmalarıyla ilgili Güney Kıbrıs’a verdiği destek sizin de dediğiniz gibi gerçektende bölünmüşlüğü daha da perçinleyen hareketler…

Sn. Tufan Erhürman, dün katıldığınız Avtepe Medoş Lalesi Festivali’nde köyden gençlerin göç ettiğini dile getirdiniz. İnşallah gençleri geri getirmek için projeleriniz onları cezp eder.

Sn. Nidai Güngördü, Girne için yaptıklarınız ve özellikle gençliğe verdiğiniz önem dikkat çekiyor. Yaklaşan seçimlerde acaba yine bağımsız mı aday olacaksınız?

Sn. Halil Orun, aldığımız duyumlara göre, yeniden İskele Belediye Başkanlığı için aday olma konusunda nabız yokluyormuşsunuz… Ancak aileniz bu konuya pek sıcak bakmıyor herhalde…

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, UBP Parti Meclisi’nin Lefkoşa’da başkan adayı olarak Hasan Sertoğlu’nun belirlemesi moralinizi bozmasına karşın, bir ilçe başkanına yakışır şekilde görevinizi tam gaz sürdürüyormuşsunuz. Size de bu yakışır…

Sn. Arif Çocuk, hayırdır yatak döşek yatıyormuşsunuz. İnşallah önemli bir sorun yoktur. Acil şifalar diliyoruz, umarız en kısa zamanda ayağa kalkarsınız…