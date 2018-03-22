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Sn. Tufan Erhürman, Türkiye’den her yıl ülkemizde alt yapı yatırımları için ayrılan bütçenin neredeyse yarısının kullanılmadığı görülüyor. Bu konuda yeni hükümet olarak nasıl bir çalışma yapacaksınız? 

Sn. Cemal Özyiğit, Meclis’teki bütçe görüşmelerinin tamamlanmasıyla birlikte artık icraat yapma zamanı geldi değil mi? Acaba yeni öğretim yılına kaç yeni okul binası yapılacak? Zira nüfus arttıkça okullar yetmez oldu.

Sn. Hasan Sertoğlu, kulüplere yapılacak katkı konusunda birkaç gün önce kesintiye gidilecek olduğunun açıklanması sonrasında, Başbakan Tufan Erhürman ile yaptığınız görüşmede bunu çözmüş olmanız kulüpler adına sevindirici bir gelişme.

Sn. Koral Bozkurt, Mağusa Türk Gücü’nün kendi ayakları üzerinde durabilmesi ve kurumsallaşabilmesi adına yatırımlarına devam ediyorsunuz. MTG  lokalinde yap işlet devret modeliyle yapılacak tesisler için Allah kolaylık versin.

Sn. Erhan Arıklı, Meclis’te yaptığınız bir konuşmada KKTC’nin nüfusunun artırılması gerektiğini ifade ettiniz. Ama bizce nüfus zaten fazla. Önce bir sayım yapılması ve nüfusun tam olarak belirlenmesi gerek.

Sn. Orçun Kamalı, uzun zamandan sonra sizi görmek güzel. Bu arada kış aylarında bıraktığınız sakalınızı temizlemişsiniz. Sakalsız haliniz çok daha genç. Bizce sakal bırakmamanızda fayda var.

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