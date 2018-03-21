Mesajınız var

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Sn. Özdil Nami, hükümet olarak her geçen gün yükselen döviz karşısında hem üreticiyi hem tüketiciyi korumak adına bazı önlemler almanızda fayda var? Özellikle harçlar konusunda bir yenileme yapmanız gerek.

Sn. Kudret Özersay, dün Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile yapmış olduğunuz görüşmeden memnun olduğunuz yüzünüze yansıdı. Atılacak adımlar konusunda birliktelik önemli.

Sn. Bayram Karaman, kapanma noktasından aldığınız Dome Otel’i bugün kendi kendine yeten önemli yatırımları olan bir kurum haline getirmeniz birilerinin dikkatini çekmiş olsa gerek. Umarız yabancı sermayenin eline geçmez.

Sn. Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi olarak 1 Nisan’da gerçekleştireceğiniz sosyal içerikli toplumdaki tüm çevreleri kucaklayıcı etkinlik inşallah provoke edilmez.

Sn. Katip Demir, yaklaşan yerel seçimler öncesinde Yeni Boğaziçi Belediyesi olarak çalışmalarınıza hız vermişsiniz. Ama bize ulaşan bilgilere göre bu seçim size karşı ittifak arayışları varmış.

Sn. Alkan Değirmencioğlu, geçtiğimiz yapılan protokolle kulüplere 5 milyon TL’lik katkı yapılması kararlaştırılırken, bu katkıyı 1 milyon TL azaltmak istemenizdeki sebep nedir acaba?

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