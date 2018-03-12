Sn. Mustafa Akıncı, aldığımız bilgilere göre Derinya Sınır Kapısı için Güney’de çalışmalar tamamlanmış durumda. Ancak bizim tarafta durum öyle değilmiş. Bu konuda Derinya Kapısı için biz tarafta da çalışmaları hızlandırmanız gerek…

Sn. Fikri Ataoğlu, anlaşılan bu yıl Alman turistleri ülkemize çekmeyi başaracağız gibi. Geçtiğimiz yıl 1 milyona yaklaşan turist sayısını bu yıl nereye yükseltme hedefindesiniz?

Sn. Nidai Güngördü, Çarşamba günü Girne Çevre Yolu çemberinde açılışı yapılacak olan Dr. Küçük Anıtı için çalışmalar nasıl gidiyor? Acaba Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan gerekli destek alındı mı?

Sn. Gülten Karanfiloğlu, takımımız Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Basketbol Takımı’nın Avrupa’da oynadığı maçlar sonunda grubunda ikinci olmasında sizin ve Ayhan hanımın ciddi manevi desteği varmış… İnşallah bundan sonra da ligde yüzümüzü güldürürler…

Sn. Semavi Aşık, klasik otomobil severleri bir çatı altına toplayarak yıllardır sürdürdüğünüz etkinlikler her geçen gün yeni boyut kazanarak farklılaşıyor. Sizi bu konuda kutlamak gerek…

Sn. Taner Derviş, eski bir Vakıflar İdaresi Müdürü olarak yaptığınız açıklamalar dikkat çekici. Özellikle eşdeğer mal sahiplerinin haklarının gasp edilmesi ile ilgili yaptığınız açıklamada acaba sözü edilen eşdeğerler hangi siyasiler tarafından gasp edildi?