Sn. Tolga Atakan, dağyolunda yapılan çalışmaların 3 hafta değil de 10 günde tamamlanacak olması gerçekten de alkışlanacak bir çalışma. İnşallah Girne- Lefkoşa anayolunda da çalışmalar aynı hızda ilerler.

Sn. Cemal Özyiğit, Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne yaptığınız ziyaret sonrası edindiğiniz izlenim ne yönde oldu? Okulda eğitim söylenildiği gibi müfredata uygun olarak devam ediyor herhalde.

Sn. Hüseyin Amcaoğlu, İçişleri Bakanlığı Müdürlüğü görevinizdeki çalışkanlığınız bakan değişe bile devam ediyormuş. Keşke herkes sizin gibi çalışsa diyoruz.

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, Lefkoşa’da belediye başkanlığı için aday adayları arasında ismi en fazla anılan sizmişsiniz. Acaba parti içinde bir seçimle mi yoksa parti meclisi mi aday olacak kişiyi belirleyecek?

Sn. Erdinç Küçükuncular, sizin önderliğinizde başlayan “1 TL’den simit al Kanser Hastalarına yardım et” kampanyasında koyulan 100 bin simit hedefine ulaşmaya herhalde az kaldı. Tekrardan sizi ve buna katkı koyan herkesi kutlarız. Örnek bir çalışma oldu.

Sn. Hilmi Öztemiz, uzun zaman sonra geçtiğimiz hafta takımınız Mormenekşe maçını izleme şansı yakaladık. Gözlerimiz sizleri aradı ama göremedik. Hayırdır maçta mı değildiniz yoksa eskisi gibi heyecanınız mı kalmadı?