Sn. Tufan Erhürman, dün gerçekleştirilen Ankara ziyaretinde Türkiye Başbakanın hükümetinize yönelik verdiği destek mesajı dikkatlerden kaçmadı. Anlaşılan projeleriniz Ankara’da beğenildi.

Sn. Zeki Çeler, bizce artık eski yaşantınızdan ve alışkanlıklarınızdan uzaklaşmanız gerek. Özellikle kılık kıyafet konusunda biraz daha özenli olmanız gerekiyor.

Sn. Akın Aktunç, Lefkoşa Belediye başkanlığı adaylığı için oldukça istekli ve ısrarcı olduğunuz bildiriliyor. Ama başkan Özgürgün’ün daha önceden söz verdiği de gelen bilgiler arasında.

Sn. Beyhan Gürgöze, İnönü Belediye başkanlığı için bağımsız aday olacağınızı duyurmuşsunuz. Hadi hayırlısı olsun. İnşallah geçmiş seçimlerde yaşadığınız başarısızlık tekerrür etmez.

Sn. Ergün Vehbi, deneyimli bir bürokrat olarak ilerleyen günlerde BM Genel Sekreteri Gutteres’ten nabız yoklaması için bir temsilci atayacağını düşünüyor musunuz?

Sn. Aytaç Karavezirler, takımınız Cihangir’in son lig maçındaki söylemleriniz nedeniyle bir aylık hak mahrumiyeti almışsınız. Sizin gibi sakin bir kişinin kızdırılması kolay iş değil.