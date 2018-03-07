Sn. Kudret Özersay, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun davetini geri çevirdiğiniz yönündeki haberleri dün yalanladınız. Ama ateş olmayan yerden duman çıkmaz. İnşallah sorun büyümeden çözülür.

Sn. Ayşegül Baybars, kısa süre içinde Merkezi Cezaevi’ne bir müdahale yapmanızda fayda var. Zira oradaki gardiyanlardan şikayetler her geçen gün artıyor. Darptan şikayetçi mahkum aileleri kapımızı aşındırıyorlar.

Sn. Zorlu Töre, Türkiye konusunda hassasiyetimiz inanın ki sizden daha fazla. Bu arada yaptığınız ziyaret ve verdiğiniz destek çok güzel ama gazete manşetlerinde yerini alacak bir olay değil bizce.

Sn. Salih Işık, uzun zamandır görüşemiyoruz. Cumhurbaşkanlığındaki göreviniz yanında basketbol hakemliğinizle birlikte spordan hiç kopmadınız. Sporla ülke gençliğine hizmet en güzeli.

Sn. Günay Çerkez, ülkeye yatırımlarınız çok yönlü olarak devam ediyor. Önümüzdeki Cuma günü açılışını yapacağınız engelli dostu petrol istasyonunuz hayırlı olsun.

Sn. Mustafa Gülcan, takımınız Gençler Birliği’nin aldığı kritik GG galibiyeti ile camia olarak derin bir nefes aldınız herhalde. Bundan sonra daha güzel günler camianızı bekliyor.