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Sn. Filiz Besim, sigara denetimleri özellikle restoran ve bar tarzı yerlerde yapılması şart. Zira birçok işletme müşterilerini kırmamak için sigara içilmesine göz yummakta ve içmeyenler kötü etkilenmekte.

Sn. Raif İlker Buran, Meteoroloji Dairesi olarak son günlerde artan sıcaklıklar sonrasında gelebilecek yağmurlu hava acaba doluyu da beraberinde mi getirecek dersiniz? Bu arada eskiden ‘Mart soğuğu dert soğuğu’ derlerdi şimdi bu sözden eser yok.

Sn. Ahmet Ersöz, bir İstanbul’a kadar uzanarak kısa bir boğaz turu yapmayı ihmal etmemişsiniz. Sıkı giyindiniz inşallah. Zira Kıbrıs ile İstanbul arasında sıcaklıklarda uçurum fark var.

Sn. Mustafa Naimoğluları, geçtiğimiz bu dönemde süt işlenmesinde ve pazarlanmasında sıkıntılar yaşanırken, bu yıl hiçbir sıkıntı olmadığı görülüyor. Demek ki üreticilerin kurduğu şirket fayda sağladı.

Sn. Ülker Fahri, uzun bir aradan sonra sizi ekranda gördük. Ancak oldukça zayıfladığınız gözden kaçmadı. Acaba diyet mi yapıyorsunuz? Yoksa şeker mi var?

Sn. Ahmet Özsoy, Ekonomi Bakanlığı Basın Danışmanlığı göreviniz hayırlısı olsun. Alihan Pehlivan’dan törenle aldığınız görevinizi başarıyla yerine getireceğinizden eminiz.

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