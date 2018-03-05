Sn. Tolga Atakan, Girne – Değirmenlik dağyolu için bugünden itibaren yeni uygulama devreye girecek. İnşallah faydalı olur. Ancak burada yolun bir an önce yenilenmesi şart.

Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, uzun yıllar Mecliste görev yapan bir milletvekili olarak şimdilerde evinizde oturuyor olmanız nasıl bir duygu? Bu arada herhalde artık Fenerbahçe’yi daha yakından takip ediyorsunuz.

Sn. Cemil Sarıçizmeli, Cumartesi günü uzun bir aradan sonra dostlarınızla tekne ile denizde balık avına çıkmışsınız. Bu arada yunuslardan balık kaldı mı?

Sn. Halil Sakallı, bir müşavir olarak yeni hükümette görev almanızı bekliyoruz. Ancak neredeyse bir ay geçmesine karşın görev almamanız dikkatlerden kaçmadı.

Sn. Metin Gültekin, yaşadığınız bölgedeki yol sorununu sürekli olarak dile getirmenize karşın yetkilileri gerekli önlemleri almadığı görülüyor. Umarız yine canımız yanmaz.

Sn. Hüseyin Çavuş Kelle, 31 Mart’ta yapılacak olan Çiftçiler Birliği Genel Kurulu için çalışmalar nasıl gidiyor? Bu arada bölgeniz başta olmak üzere birçok bölgede kuraklık sinyalleri kendini gösteriyor. Bakanlıkla bu konuda bir istişare yapmakta fayda var.