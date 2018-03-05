banner107
Melekler tek sayı farkla mağlup
Melekler tek sayı farkla mağlup
18 0
Lefke galibiyete, Ocak mağlubiyete alıştı
Lefke galibiyete, Ocak mağlubiyete alıştı
38 0
31 0
Honda CRV hayran bırakacak
Honda CRV hayran bırakacak
23 0
99 yaşında dünya rekoru kırdı
99 yaşında dünya rekoru kırdı
41 0
63 0
123 0
Sibirya soğuğu can aldı
Sibirya soğuğu can aldı
13 0
banner82
banner147

Mesajınız Var

banner27

Mesajınız Var
banner137

Sn. Tolga Atakan, Girne – Değirmenlik dağyolu için bugünden itibaren yeni uygulama devreye girecek. İnşallah faydalı olur. Ancak burada yolun bir an önce yenilenmesi şart.

Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, uzun yıllar Mecliste görev yapan bir milletvekili olarak şimdilerde evinizde oturuyor olmanız nasıl bir duygu? Bu arada herhalde artık Fenerbahçe’yi daha yakından takip ediyorsunuz.

Sn. Cemil Sarıçizmeli, Cumartesi günü uzun bir aradan sonra dostlarınızla tekne ile denizde balık avına çıkmışsınız. Bu arada yunuslardan balık kaldı  mı?

Sn. Halil Sakallı, bir müşavir olarak yeni hükümette görev almanızı bekliyoruz. Ancak neredeyse bir ay geçmesine karşın görev almamanız dikkatlerden kaçmadı.

Sn. Metin Gültekin, yaşadığınız bölgedeki yol sorununu sürekli olarak dile getirmenize karşın yetkilileri gerekli önlemleri almadığı görülüyor. Umarız yine canımız yanmaz.

Sn. Hüseyin Çavuş Kelle, 31 Mart’ta yapılacak olan Çiftçiler Birliği Genel Kurulu için çalışmalar nasıl gidiyor? Bu arada bölgeniz başta olmak üzere birçok bölgede kuraklık sinyalleri kendini gösteriyor. Bakanlıkla bu konuda bir istişare yapmakta fayda var.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.