Sn. Faiz Sucuoğlu, ülkemizin ‘Kumar Adası’ olarak Türkiye’de anılmasının iyi bir izlenim bırakmadığını söylediniz. Öyleyse siz hükümetteyken bu durumu düzeltmek için kumarhaneleri neden kapatmadınız ki?

Sn. Zeki Çeler, inşaat sektöründe yaptığınız çalışma saatleri uygulaması benzeri bir uygulamayı acaba diğer sektörlerde de yapacak mısınız? Bu arada geçtiğimiz hafta İslam İşbirliği Teşkilatı toplantıları sırasında kravat taktığınız dikkatlerden kaçmadı.

Sn. Biray Hamzaoğluları, size gelen sabit radar kamera cezasını bazı vekiller gibi gidip sildirtmek yerine paşa paşa ödemişsiniz. Ama bunu keşke sosyal medyadan paylaşmasaydınız.

Sn. Dr. Bülent Dizdarlı, geçtiğimiz gün bir yaşlı teyzenin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu’na yapmış olduğu maddi katkı sizi oldukça duygulandırmış ve hatta yeniden çalışma şevkiniz artmış. Keşke böyle vatandaşlarımız çoğalsa değil mi.

Sn. Erhan Arıklı, partiniz Yeniden Doğuş Partisi’nin 18 Mart’ta yapacağı olağanüstü kurultayında yeniden başkanlığa aday olacak mısınız? Yoksa bayrağı başkasına mı devredeceksiniz?

Sn. Alkan Değirmencioğlu, göreve gelmeniz sonrasında ilk icraat olarak yıllardır atıl vaziyette bekleyen Geçitkale sahası için çalışma başlatmışsınız ve dün itibariyle yerinde inceleme yaparak konunun hızlanması için emir vermişsiniz. Hadi hayırlısı diyelim.