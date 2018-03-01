Sn. Tufan Erhürman, önceki gün verdiğiniz röportajda çalışma izni konusunda sınırlandırmadan bahsettiniz. Ancak ihtiyaç duyulursa bunu engellemek zor olacak herhalde.

Sn. Ahmet Varoğlu, Thalasemia hastalarının ihtiyaç duyduğu ‘Desferal’ isimli ilacın 10 gündür piyasada olmadığını öğrendik. Acaba bunun kaynağı devlet mi?

Sn. Hasan Esendağlı, Barolar Birliği başkanlığınız hayırlı olsun. İnşallah hukuk camiasını son zamanlarda itibarsızlaştırma girişimlerine dur diyebilirsiniz.

Sn. Emine Solyalı, dünyada birçok ülkede sahte pirinç olayları dikkat çekiyor. Sizin görev yaptığınız zamanlarda ülkeye sahte pirinç girişimi oldu mu?

Sn. Hasan Öztaş, Geçitkale Belediyesi olarak alt yapı ve çeşitli reenkarnasyon projeleriyle bölgenizi güzelleştirmeye devam ediyorsunuz. Ancak bundan sonrası için bölge halkının istihdamı için çalışmanızda fayda var.

Sn. Sanlı Çoban, takımınız Beşiktaş’ın hafta sonu mağlup ettiği Fenerbahçe’yi bu akşam kupa maçında da mağlup edebileceğini düşünüyor musunuz?