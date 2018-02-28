Sn. Filiz Besim, dün sabah programlarından birinin konuğu olan Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Gardiyanoğlu’nun size yönelik sert eleştirileri dikkat çekiciydi. Acaba cevap verecek misiniz?

Sn. Ayşegül Baybars, İçişleri Bakanlığı olarak gece kulüpleri konusunda atacağınız adımlar merakla bekleniyor. Cesur adımlarınız size puan kazandıracaktır.

Sn. Hasan Sadıkoğlu, şiir ve edebiyat dünyasının en iyi seslerinden biri olan İbrahim Sadri’yi İskele Kültür – Sanat Günleri’nin açılışında konuk etmeniz çok güzel bir olay. Bölge halkı bu dinletiyi umarız kaçırmaz.

Sn. Raif İlker Buran, Avrupa’nın neredeyse tamamı karlar altında olmasına karşın ülkemizde güneşli günlerin olması oldukça tuhaf. Acaba bize de bu soğuk hava gelecek mi?

Sn. Hurşide Paşa, eşinizin emeklilik için izinlerini kullanmaya başlaması ile birlikte siz de emeklilik için hazırlıklara başlamışsınızdır. Ancak yerel seçimler geçmeden sizin emekliliğiniz zor gibi.

Sn. Aral Moral, İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü göreviniz hayırlı olsun. Kamuda hizmet etmeye devam etmeniz sizi üretmekten yana geriye itiyor olsa da vatana hizmet her şeyden önemli.