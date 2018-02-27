Sn. Özdil Nami, siz sondaj çalışmalarının dondurulması gerektiğini söylüyorsunuz, ancak Güney Kıbrıs’ta bunun aksine yeni sondajlar yapılabilmesi için uluslar arası bir destek alma çabaları görülüyor.

Sn. Erkut Şahali, Genel Tarım Sigortası’ndaki sıkıntı bir an önce çözülmeli. Zira ilerleyen günlerde yaşanacak bir kuraklık probleminin altından kalkmak zor olacak gibi herhalde.

Sn. Kemal Dürüst, bakanlığınız döneminde meydana gelen feci Dağyolu kazasının bir benzeri de dün yaşandı. Allahtan can kaybı olmadı. İnşallah bakanlığınız döneminde başlayan yeni yol çalışması kısa sürede tamamlanır ve o yol başka canlar almaz.

Sn. Biray Deliceırmak, takımınız Beşiktaş’ın geriden gelerek ezeli rakibi Fenerbahçe’yi yenmesi sizi ve diğer Beşiktaşlıları mest etmiş. Bayern maçıyla kaçan keyfiniz yerine gelmiş olsa gerek.

Sn. Alihan Pehlivan, derbide rakibiniz Beşiktaş karşısında üstünlüğünüzü koruyamayarak yenilmeniz moralinizi bozmuş. Eee futbol korkarak oynanan bir oyun değildir.

Sn. Ogün Genç Kaçmaz, Yeni Boğaziçi spor Kulübü Başkanı Derviş Canaltay’a yaptığınız sert eleştiriler gündem yarattı. Ama dediğiniz gibi kulüp yönetmekte zorlanan bir kişi nasıl federasyon başkanlığı yapabilir.