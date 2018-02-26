Sn. Zeki Çeler, özel sektörde çalışma saatleri konusunda sert bir uyarı yapmanızda fayda var. Cumartesi günü akşam saatlerinde bile inşaat alanında beton dökmek olacak iş mi?

Sn. Kudret Özersay, parti olarak seçimler sonrasında da vatandaşlar bir araya gelerek sorunlarını dinlemeye devam ediyorsunuz. Bu arada ENİ şirketinin gemisini bölgeden uzaklaştırması görüşmelerinizin faydalı olduğunu ortaya koydu…



Sn. Tolga Atakan, sizin de dediğiniz gibi Lefkoşa trafiğinin sıkışıklığını çözmek için en iyi çözüm yolu çevre yolunu bir an önce devreye sokmak olacak. Bu konuda inşallah en kısa zamanda adımlar atılır…

Sn. Orhan Tuğbay, büyük geçmiş olsun. Şirketinize ait kiralık bir araç dün sabah saatlerinde İskele – Karpaz anayolunda aniden alev alarak yanmış. Anlaşılan üzerinizde bir göz var…

Sn. Oshan Sabırlı, biraz kilo almış olabilirsiniz. Ancak artık 40’lı yaşlara merdiven dayadığınızı unutmayın. Bundan sonra daha sağlıklı olmak için biraz spor yapmakta fayda var…

Sn. Savaş Tilki, Pazar günkü güzel havayı değerlendirerek Trodos’a kadar uzanmışsınız. Eee insan biraz da kendine zaman ayırmalı değil mi? Keyfiniz bol olsun…