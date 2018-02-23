Mesajınız var

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Sn. Tufan Erhürman, bugünkü basın toplantısı ile basın mensuplarıyla bir araya gelerek birçok konuda açıklama yapacağınızı duyurdunuz. Özellikle bet ofisleri konusunda bazı basın organlarının size yönelik aleyhte haberlerine de cevap vereceğinizi düşünüyoruz.

Sn. Özdil Nami, doğalgaz konusunda tüm parsellerde Kıbrıs Türkü’nün de hakkının olduğunu söylediniz. Bunu Rum Yönetimi de kabul ediyor. Ancak kendilerinin söz sahibi olduğu cumhuriyet altında bunun olacağını söylemeleri haksızlık değil mi?

Sn. Ahmet Benli, yaklaşan yerel seçimler öncesinde acaba bir dönem daha başkanlık yapmak için aday olmayı planlıyor musunuz? Yoksa benden bu kadar hizmet yeter mi diyeceksiniz?

Sn. Hüseyin Çavuş Kelle, başkanı olduğunuz Çiftçiler Birliği’nde mart ayı sonunda yapılacak genel kurulda başkanlık için yeniden aday olduğunuzu dün açıkladınız. Anlaşılan zorlu bir yarış olacak.

Sn. Savaş Tilki, aktif hakemlik hayatınızı bırakmanıza karşın spora hiç ara vermeyerek sağlıklı bir hayat yaşamanız oldukça güzel. Gençlerin de sizi örnek aldığını düşünüyoruz. Durmak yok devam.

Sn. Okan Dağlı, klinikte hasta bakmaktan sıkıldığınız zaman Mağusa bölgesinde bir gezintiye çıkarak kafa dinliyormuşsunuz. Keşke herkes sizin gibi yapabilse.

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