Sn. Mustafa Akıncı, doğalgaz konusunda dile getirdiklerinizden anlaşılıyor ki, Rum Yönetimi geri adım atmadıkça bir yumuşama olmayacak. Dik duruş önemli. İnşallah sonuç iyi olur.

Sn. Hüseyin Özgürgün, Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan toplantıda gözler sizi aradı. Hayırdır, Cumhurbaşkanına mı küstünüz yoksa balayı halen daha bitmedi mi?

Sn. Kudret Özersay, iddia edildiği gibi ENI direktörü ile İtalya’da bir görüşme yaptınız mı? Yoksa İtalya yerine ülkeden telefoniyen bir temas mı gerçekleşti?

Sn. Yıltan Taşçı, bu aralar sizi sürekli olarak Geçitkale’deki stüdyonuzda görüyoruz. Anlaşılan bölgedeki işleriniz iyi gidiyor. Bu arada her yıl olduğu gibi bu yıl da arkadaşınız asmanızı budamayı ihmal etmemiş.

Sn. Mehmet Hasgüler, yeni kitabınız hayırlısı olsun. Kıbrıs konusunda oldukça zengin içerikli olan bir kitabı daha okuyucuyla buluşturarak önemli bir katkı yaptınız. Allah kolaylık versin.

Sn. Sanlı Çoban, takımınız Beşiktaş’ın Bayern Münih karşısında almış olduğu ağır yenilginin en büyük sorumlusu sizce kim? Vida’nın henüz 15. dakikada kırmızı kart görmesi bu ağır yenilginin mihenk taşı olsa gerek.