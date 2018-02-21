Sn. Kudret Özersay, sizin bakanlığınıza bağlı olan devlet haber ajansı TAK’a nasıl bir dinamizm katacağınız merakla bekleniyor. Zira son zamanlarda yaşanan kısır çekişmeler kurumda çalışma isteği kalmamış diye duyuyoruz.

Sn. Cemal Özyiğit, dünkü Bakanlar Kurulu kararlarını neden sizin açıkladığınızı anlayamadık. Daha önce açıklanan Bakanlar Kurulu Sözcüsü Kudret Özersay’dı. Yoksa Sayın Özersay acil bir yere yetişmek için Bakanlar Kurulu’ndan ayrıldığı için mi siz açıkladınız?

Sn. Ali Baturay, uzun zamandan sonra bir kursta olsa bile görüşebilmemiz çok güzel oldu. Bu arada artık bu tip kurslarda eğitim vermek sizin için çok hafif geliyor herhalde. Zira rahatlığınız dikkatlerden kaçmadı.

Sn. Amber Eker Avcıl, maşallah ameliyat sonrası oldukça kilo vermeyi başarmışsınız. Eee niyetiniz de bir çocuk daha yapmak ise kendinize iyi bakmakta fayda var.

Sn. Sedat Kılıç, bir müşavir olarak devlet kademesinde yeniden görev beklediğinizi biliyoruz. Acaba öğretmenlik mi yoksa bir bakanlıkta mı görev bekliyorsunuz?

Sn. Osman Işısal, geçtiğimiz hafta sizi Cihangir’deki petrol istasyonunda Aytaç bey ile kafa kafaya vermiş bir şekilde konuşurken gördük. Hayırdır, adaylık için nabız mı yokluyorsunuz? Yoksa yeni projeleriniz mi anlatıyordunuz?