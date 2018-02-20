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Sn. Tolga Atakan, dün bir kabulünüzde yaptığınız açıklamada ülke genelinde bu yıl 28 projesinin hayata geçeceğini söylediniz. İnşallah bu 28 proje içinde Haspolat – Hamitköy çift şerit yolun yenilenmesi var.

Sn. Erkut Şahali, ülkede bu yıl yine kuraklık olasılığı her geçen gün yükselmekte. O nedenle yerli tohum için şimdiden devlet olarak önlem almakta gecikmemek gerek. Kolay gelsin.

Sn. Hasan Öztaş, Geçitkale beldesi halkı ile bir araya gelerek onlarla sorunlarını konuşacakmışsınız. İlk toplantı ise yarın akşam Sütlüce köyündeymiş. Hayırlısı olsun.

Sn. Hüseyin Avkıran Alanlı, milletvekilliği seçimlerine katılmayarak yıllar önce ayrıldığınız kutsal öğretmenlik görevine dönmek için Eğitim Bakanlığı’ndan görev talep etmişsiniz. Hayırlısı olsun.

Sn. Aral Moral, yeni göreviniz hayırlı olsun diyelim mi? Ülkede sizin gibi genç ve dinamik kişilerin devletin üst kademelerinde görev yapması önemli.

Sn. Hasan Sefaoğlu, takımınız Galatasaray’ın Fatih Terim döneminde de bir türlü deplasman fobisini yenemediği görülüyor. Acaba bunun sebebi çok fazla yabancı oyuncunun olması mı?

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