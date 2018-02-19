Sn. Filiz Besim, ülkemizdeki devlet hastanelerinde hem birçok eksikliğin hızlıca giderilmesi yanında doktorlara da güvenin artması şart. Yaşanan bazı olaylardan dolayı doktorlarımızı güven az olduğu için vatandaş devlet hastanesinden hizmet almak istemiyor…

Sn. Zeki Çeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturduğunuz Kriz Masası2nın iki hafta içinde 50’nin üzerinde inşaatı güvenlik olmadığı gerekçesiyle durdurması, bundan sonra işçi güvenliğine ne kadar önem verdiğinizin bir göstergesi…Kolay gelsin..

Sn. Raif İlker Buran, hava olayları gerçektende çok hızlı değişkenlik gösteren olaylardır değil mi? Geçtiğimiz gün ülkenin batısında oldukça güçlü yağmurlar olurken, doğusunda ise toprağı ıslatacak kadar yağmur düşmesi bunun bir göstergesi olsa gerek…

Sn. Alkan Değirmencioğlu, isminiz Spor Dairesi Müdürlüğü ile anılıyor. Acaba son durum nedir? Teklif aldınız mı? Yoksa daha bir girişim olmadı mı?

Sn. Sanlı Çoban, takımınız Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki Bayern Munih maçı öncesi ligde puan kaybetmesi moralinizi bozmuş diye duyduk. Bize hiç üzülmeyin takımınız Avrupa’da farklı oynuyor…

Sn. Mehmet Adahan, köyünüzün takımı Vadili’nin maçlarını herhalde hiç takip etmiyorsunuz. Zira dün sizi tribünlerde göremedik. Biraz daha gençliğe destek vermeniz şart…