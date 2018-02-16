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Sn. Tufan Erhürman, devlet dairelerinde bundan sonra başbakan fotoğraflarının asılmayacağını açıklamanızı oldukça dikkat çekici. Gerçekten de çok gereksiz bir uygulamaydı.

Sn. Cemal Özyiğit, sizin de dediğiniz gibi eğitime yön vermek için tüm paydaşlarla birlikte hareket etmek gerek. Özellikle yüksek öğretimde bu çok daha fazla önemli. Bu arada eğitim süreleri konusunda yaptığınız açıklamanın anlamı tam gün eğitime geçiş olarak yorumlayabilir miyiz?

Sn. Armağan Candan, uluslar arası ilişkiler konusunda deneyimli bir milletvekili olarak Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginliğin sizce azalması için yapılacak hareket kimden gelmeli?

Sn. Cemil Sarıçizmeli, Cittaslow Kuzey Kıbrıs Ağı başkanlığınız hayırlısı olsun. Anlaşılan o ki Yeni Boğaziçi Belediyesi bu görevin ağırlığını yerine getiremedi.  Allah kolaylık versin.

Sn. Mustafa Gürsel, oğlunuz Cemil’in yeni oyuncağını gördünüz mü? Geçtiğimiz günlerde aldıkları balık avlama teknesi oldukça ihtişamlı. Hayırlısı olsun diyelim.

Sn. Asım Vehbi, dün öğle yemeğinde Çarşıda Biyer’de görüldünüz. Günün menüsünden mi yoksa siz de arkadaşlarınıza uydunuz mu?  Afiyet olsun.

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