Sn. Hüseyin Özgürgün, geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız bir şekilde müstakbel eşiniz İnci Pars’la evlenmişsiniz. Hayırlısı olsun, Allah bir yastıkta kocatsın diyelim.

Sn. Ayşegül Baybars, İçişleri Bakanlığı olarak belki de en önemli sınavınız olacak olan yeni Erenköy Belediyesi’ndeki çıkmazı çözmek hem size hem partinize önemli puan kazandırabilir. Kolay gelsin.

Sn. Doğuş Derya, geçtiğimiz gün Meclis’te Meclis Başkan Yardımcısı sayın Töre’ye sarf ettiğiniz sözler sonrasında pişman olarak özür dilemişsiniz. Ancak tehditlerin ardı arkası kesilmiyor herhalde.

Sn. Mehmet Kadı, Yeni Erenköy Belediyesi’nin anahtarını dün İçişleri Bakanlığı’na teslim etmeniz sorunları çözmeyecektir. Keşke personeli daha fazla çalışmaya ikna edici olsaydınız.

Sn. Hüseyin Çavuş Kelle, bu aralar pek ortalarda görünmüyorsunuz. Anlaşılan Kooperatif işleri sizi çok meşgul ediyor. Bu arada Çiftçiler Birliği için yeniden aday olmayı düşünüyor musunuz?

Sn. Hüseyin Ummanel, uzun bir aradan sonra sizinle görüşmek çok güzel oldu. Maşallah hiç değişmemişsiniz. Emeklilik size yaramışa benziyor.