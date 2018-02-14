Sn. Tufan Erhürman, anlaşılan o ki ana muhalefet partisi Ulusal Birlik Partisi ile Meclis günlerinde çok zorlu bir süreç geçecek. Daha ilk toplantıdan uzun uzun konuşmalar buna işaret ediyor sanki.

Sn. Zeki Çeler, inşaatlarda yapılan denetimler sonucunda 23 inşaatın durdurulması, iş sağlığı konusuna ne kadar önem verdiğinizin önemli bir göstergesi. Umarız bu denetimler hız kesmeden sürer.

Sn. Nidai Güngördü, ülkemizde yapılacak olan Dünya Yamaç Paraşütü Yarışması’na katkı koymanız oldukça güzel. Özellikle turistik şehrimiz Girne’nin bu organizasyonlarla daha da ilgi göreceği kesin.

Sn. Zeki Ziya, Hava Sporları Federasyonu olarak yine büyük bir organizasyona daha imza atıyorsunuz. 20 ülkeden 115 sporcunun katılacağı Dünya Şampiyonası’nın ilk ayağı olacak olan Yamaç Paraşütü yarışması umarız sorunsuz gerçekleşir.

Sn. Songül Bilge, dün sizi biraz moraliniz bozuk gördük. Hayırdır bir sorun yoktur umarız. Biraz dinlenerek moral depolamanızda fayda var. Kendinize iyi bakın.

Sn. Ali Erülkü, büyük geçmiş olsun. Dün marketinizin arka bölümündeki depoda çıkan yangın umarız çok büyük bir hasara neden olmamıştır. Bu arada yangının nedeni ile ilgili bir bilgi var mı?