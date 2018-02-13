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Ocak, Kolcu ile güzel
Ocak, Kolcu ile güzel
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Sn.Teberrüken Uluçay, hayırlı olsun. Sizin gibi bir oldukça sakin bir kişiliğe sahip milletvekili Meclis Başkanlığı görevini layıkıyle yerine getirecektir.

Sn. Hüseyin Özgürgün, bizim aldığımız duyumlara göre Lefkoşa Belediye Başkanlığı adaylığı için siz çoktan aday olacak kişiye sözünüzü vermişsiniz. Bu nedenle partide çekişme olmaması gerekir değil mi?

Sn. Fikri Ataoğlu, ülkemizin özellikle bu aylarının çok iyi şekilde pazarlanması ile çok daha fazla turist çekmek mümkün değil mi? Bunun için hem doğayı hem de tarihi yerleri Türkiye’de iyişekilde tanıtarak orta yaş sınıfı turistleri adaya çekebiliriz.

Sn. Nezire Gürkan, dün sizi de İstanbul’dan ülkeye dönerken gördük. Herhalde evladınızı görmeye gittiniz. Acaba nerede kaldınız? Avrupa yakası mı yoksa Anadolu yakasında mı?

Sn. Cenk Şeren, takımınız Kaya Mehmetçik’in ligde kalması için işi oldukça zor. Ancak sizin gibi gönüllülerle yeniden bir diriliş içine girdiği görülüyor. Allah kolaylık versin.

Sn. Katip Demir, Yeni Boğaziçi’ne bağlı köylerden Akova için yeni bir düğün ve dinlenme yeri için kolları sıvamanıza karşın çalışmalar bir türlü ilerleyememesi dikkat çekiyor.

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