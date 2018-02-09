Sn. Ayşegül Baybars, göreve başlayalı daha bir elin parmakları olmadan önceki akşam Cezaevi’nde yaşanan firar olayı ile karşılaşmanız herhalde moralinizi bozdu. Ancak bizce nerelerde erken önlem alınması için iyi bir fırsat diyoruz.

Sn. Erhan Arıklı, dün yaptığınız açıklamalar çok hoş karşılanmayacak açıklamalar. Hem ülkede nifak tohumları ekiyorsunuz, hem de hedef gösteriyorsunuz. Umarız bu açıklama başınıza dert olmaz.

Sn. Sunat Atun, eski ekonomi ve enerji bakanı olarak Güney Kıbrıs’ın 6. parseldeki sondaj çalışmasında önemli bir gaz rezervi bulunduğu yönündeki açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sn. Halil Sakallı, bir müşavir olarak herhalde yeni hükümette siz de yeniden kamudaki görevinize geri döneceksiniz. Hadi hayırlısı olsun.

Sn. Ekin Adademir, Bisiklet Federasyonu olarak üçüncü kez düzenleyeceğiniz uluslar arası organizasyon ile yine yolları renklendireceksiniz. Umarız bu organizasyonlar diğer federasyonlara da örnek olur.

Sn. Kaan Kaner, takımınız Yenicami’nin bu sezon da hem kupada hem ligde iddialı olması sistemin oturduğunun bir göstergesi olsa gerek. Ama sezon sonu çıkacak olan netice önemli.