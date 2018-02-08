Sn. Cemal Özyiğit, ilerleyen günlerde Kolej sınavlarının kaldırılabileceğini söyleyebilir miyiz? Bu arada seçimler öncesi İlahiyat Koleji için kapatılacağı yönündeki söylemleriniz değişmiş gibi. Herkesin özgürce okuma hakkına karışılamaz değil mi?

Sn. Tolga Atakan, Ulaştırma Bakanlığı olarak sizleri oldukça zor bir süreç bekliyor. Zira ülke yolları adeta köstebek yuvasına döndü. Bunun yanında trafikte sistemsizlik ve toplu taşımacılıkta büyük sorunlar gibi işler dağ gibi.

Sn. Ahmet Muratoğlu, adınız Başbakanlık Müsteşarlığı ile anılıyor. Herhalde önümüzdeki günlerde bu atama yapılacaktır. Zira şu anda Başbakanlıkta müsteşar yok.

Sn. Mehmet Hulusioğlu, yeni hükümetin Bakanlar Kurulu toplantısında aldığı belediye borçlarının 2020 yılına ertelenmesinin yarar sağlamayacağını ifade ediyorsunuz. Sizce ne yapılmalı?

Sn. Mustafa Gülcan, takımınız Gençler Birliği’nin zor bir dönemeçten geçerken, kupada yoluna devam ediyor olması camiaya ve futbolculara önemli bir moral olmuştur. Devamı gelir inşallah.

Sn. Derviş Ekşici, uzun zamandır görüşemiyoruz. DAÜ’de işler nasıl gidiyor? Seçimler sonrası yine ağırlığı herhalde DAÜ’nün ileri gitmesi için çalışmalara verdiniz.