Sn. Zeki Çeler, Bakanlık görevinizin ilk gününde sosyal medya hesabınızdan topluma yaptığınız çağrıda tatil gününde dahi çalıştırılanları ihbar edilmesini istediniz. Acaba bunu yapan oldu mu?

Sn. Hüseyin Özgürgün, başbakanlık görevini devrettiğiniz gün Cumhurbaşkanlığı ile yaşadığınız diyalog muhalefet günlerinde sert bir çizgiye sahip olacağınızı gösteriyor...

Sn. İbrahim Alkan, Çiftçiler Birliği başkan adaylığınız hayırlı olsun. Herhalde Hüseyin başkan aday olmayacağı için siz aday oluyorsunuz...

Sn. Okan Dağlı, Mağusa Tıp Merkezi’nin ismini Cyprus Central Hospital yapmanızın sebebi nedir acaba? Ortaklar mı değişti, yoksa başka bir neden mi var?

Sn. Dr. Özlem Gürkut, ülkemizde görülen kanser vakaları sonucunda hastalarla ilk görüşen kişilerden biri de sizsiniz. Bu arada tedavi yönteminde şu anda ülkemizde başarı oranı ne durumdadır?

Sn. Ahmet Sennaroğlu, Büyükkonuk Eko Günü boykot konusunda ülke genelinde bir kampanya başlatıldığı görülüyor. Keşke attığınız adımların ilerisini düşünerek adım atsaydınız…