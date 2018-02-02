Mesajınız var

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Sn. Cemal Özyiğit, dün imzalanan hükümet protokolü sırasında oldukça sessiz göründünüz. Hayırdır bu sessizliğinizin nedeni nedir acaba? Partide işler yolundadır umarız.

Sn. Ersin Tatar, yeni hükümetin Kıbrıs konusunda ipleri Cumhurbaşkanına vereceğini iddia ederek, Dışişleri Bakanlığı’nın gereksiz olduğunu söylemişsiniz. Ama bu konuda konuşmak için henüz erken.

Sn. Alihan Pehlivan, Demokrat Parti’nin Pazartesi akşamı gerçekleşen parti meclisi toplantısı sonrasında dörtlü koalisyona onay vermesi sizi hasta etmiş diye duyduk. Ama siz buna hazırlıklı biriymişsiniz.

Sn. Kemal Burgaç, yıllardır hizmet verdiğiniz partinizde başkanınızın bakan olması sonrasında herhalde sizi de basın görevlisi olarak yanına alacaktır. Yoksa siz buna pek sıcak bakmıyor musunuz?

Sn. Cem Tanova, büyük geçmiş olsun. Önceki gün Afrika kökenli öğrenciler, arkadaşlarının hunharca öldürülmesi sonrası ayaklanarak ofisinizi başmışlar. Sükunetinizi korumanız oldukça önemli.

Sn. Pınar Selengin, uzun zaman sonra sesinizi duymak çok güzel. Yıllardır can çekişen Yeni Erenköy Belediyesi’nde çalışanlar maaş alamamaktan yana dertli. Bu konuda siz de mağdur oldunuz herhalde.

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