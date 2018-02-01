Mesajınız var

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Sn. Sıla Usar İncirli, isminiz sağlık Bakanlığı ile anılıyor. Tecrübeli bir doktor ve sendikacı olarak Sağlık Bakanlığı’nda sorunların çözümü için en iyi alternatif siz görünüyorsunuz. Hayırlısı olsun.

Sn. Zeki Çeler, bakanlık göreviniz hayırlı olsun. Ancak biz sizi her zaman Mecliste denetleyici olarak görmeye alıştığımız için şimdilik bakanlık koltuğunda düşünemiyoruz. Bakanlıktaki ilk göreviniz ne olacak?

Sn. Enver Baturalp, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nun görevini bırakacağını açıklaması sonrasında gözler size çevrildi. Acaba aday olmayı düşünüyor musunuz?

Sn. Ercan İbrahimoğlu, uzun zaman sonra cenazede olsun sizinle görüşmek güzel. Maşallah kendinize iyi bakıyorsunuz. Bu arada yeni hükümetle siz de mi müşavirler ordusuna katılacaksınız?

Sn. Murat Civelek, arkadaşlarınızın tutuklu yargılanmasının kabul edilmez olduğunu söylediniz. Ancak biliyorsunuz ki yargı bağımsızdır. Onun kararlarına müdahale olmaz.

Sn. Yüksel Çelebi, Dikmen’de ailenize ait olan işyerinin duvarına çarparak yıkılmasına neden olan bayan sürücünün durumu ne acaba? Anlaşılan birilerinin üzerinizde gözü var.

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