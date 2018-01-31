Mesajınız var

Sn. Tufan Erhürman, artık hükümet kurma görevini de aldığınıza göre, Cumhurbaşkanın da ricası olan tez zamanda hükümetin kurulmasını yerine getireceksiniz herhalde. Tarih verecek olursanız, ne dersiniz acaba?

Sn. Erkut Şahali, kulislerde isminiz yine Tarım Bakanlığı ile anılıyor, ancak geçmişteki Tarım Bakanlığı deneyiminiz pek iyi bitmemişti diye hatırlıyoruz. Allah kolaylık versin.

Sn. Kenan Akın, partiniz DP’nin dörtlü koalisyon ortağı olarak hükümette yer almasında en büyük etken nedir? UBP’nin son seçimlerde size attığı kazıklar mı? Yoksa ülkenin çıkarları mı?

Sn. Hasan Erçakıca, eski bir bürokrat olarak ülkemizde yaşanan siyasal gelişmeleri çok iyi yorumlayanlar arasındasınız. Bu arada güneydeki gelişmeleri de yakından takip ettiğiniz dikkatlerden kaçmıyor.

Sn. Amber Eker Avcıl, Radyo Vatan’da yaptığınız programların tutkunları varmış. Özellikle akşam saatlerinde yaptığınız dünyadaki unutulmaz parçalarla alakalı programınız çok beğeniliyormuş.

Sn. Hüseyin Amcaoğlu, bugünlerde bir Gaziantep turu yapıp oralarda Katmerci Zekeriya Usta’ya uğramak gibi bir niyetiniz var mı? Zira arkadaşınız size sosyal medya aracılığıyla mesaj yolluyor.